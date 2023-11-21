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10:37 (мск), источник: Piter.tv

На «Пионерской» ненадолго застряли пассажиры из-за упавшей монеты в эскалатор

Сейчас станция работает штатно.

На станции метро «Пионерская» в Петербурге во вторник, 21 ноября, утром остановились эскалаторы, из-за чего пассажиры оказались заблокированы в подземном вестибюле.

Причиной инцидента стал посторонний предмет, попавший в эскалаторный механизм. В пресс-службе метрополитена сообщили, что для устранения неполадки потребовалось три минуты.

В настоящее время станция работает в штатном режиме.

Ранее сообщалось, что петербурженка ударилась головой о вагон метро и получила травмы.

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