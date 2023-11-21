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12:57 (мск), источник: МК.RU Крым

В Крыму более тысячи абонентов остаются без света после урагана

В Крыму второй день подряд ликвидируют последствия сильнейшего за последние 10 лет урагана.

Источник: Reuters

На сегодняшнее утро без электроэнергии остаются порядка тысячи абонентов в Черноморском и Симферопольском районах. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.

По его информации, энергоснабжение полностью восстановят к вечеру 21 ноября.

«Также подтоплено несколько домов на Южном берегу Крыма — органы власти на местах занимаются данным вопросом», — добавил он, отметив, что в Крыму не требуется вводить режим чрезвычайной ситуации республиканского характера.

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