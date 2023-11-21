В Узбекистане планируют увеличить штраф за незаконную вырубку деревьев и кустарников

Во вторник состоялось очередное заседание Законодательной палаты Олий Мажлиса, в ходе которого депутаты приняли законопроект, направленный на усиление ответственности за административные правонарушения, связанные с незаконной вырубкой деревьев и кустарников, и направили его в Сенат. В ходе голосования 105 из 112 депутатов поддержали данный законопроект.
Законопроектом устанавливается административная ответственность за разработку проектной документации, приводящей к вырубке, раскорчевке, повреждению или уничтожению ценных видов деревьев и кустарников.
Также усиливаются меры административного взыскания за незаконную вырубку, раскорчевку и повреждение деревьев и исключаются дублирующие нормы.
Кроме того, определяются обязательства лиц, незаконно вырубивших или уничтоживших ценные виды деревьев и кустарников, не входящих в государственный лесной фонд, по посадке компенсационных саженцев деревьев и кустарников вместо незаконно вырубленных и уничтоженных деревьев и кустарников в том месте, где прорастали вырубленные и уничтоженные деревья и кустарники, и ухаживать за ними в течение трех лет.
Также предусматривается применение финансовых санкций к юридическим лицам за незаконную вырубку или уничтожение ценных видов деревьев и кустарников.
Как пояснил спикер Законодательной палаты Одилжон Тожиев, теперь гражданин или должностное лицо, незаконно вырубившие деревья и кустарники, будут вынуждены уплатить сумму в среднем в пятикратном размере установленного штрафа.
«Помимо уплаты штрафа в размере до 99 млн сумов за незаконную вырубку деревьев и кустарников, юридические лица также обязаны за каждое незаконно вырубленное дерево посадить по 100 саженцев и ухаживать за ними в течение трех лет», — рассказал Одилжон Тожиев.