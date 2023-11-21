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14:53 (мск), новости Узбекистана, источник: Uznews

В Янгиюле в роддоме скончалась 26-летняя беременная женщина

Муж погибшей, у которой остался один ребенок, обратился к президенту. В Минздраве прокомментировали данный инцидент.

Источник: Uznews

В социальных сетях распространилось видеообращение мужчины к президенту, в котором он сообщает о смерти своей здоровой беременной супруги в роддоме города Янгиюля. В Минздраве прокомментировали данный инцидент.

Сообщается, что 14 ноября в роддом с направлением из многопрофильной центральной поликлиники города поступила 26-летняя М. К. с диагнозом «Вторая беременность, 31−32 недели, риск преждевременных родов».

Пациентке провели необходимые обследования и лечебные мероприятия. Вечером у женщины появились тошнота и рвота. Она объяснила это состояние употреблением пищи. После осмотра инфекционистом и хирургом ей диагностировали желудочно-кишечное расстройство. УЗИ показало, что матка в состоянии нормотонуса, печень и желчный пузырь в норме.

После этого женщина встретилась со своим мужем, пришедшим навестить ее. Однако по возвращении в палату состояние женщины внезапно ухудшилось, и она потеряла сознание. Несмотря на реанимационные экстренные медицинские действия, предпринятые врачами, у женщины наступила биологическая смерть.

По предварительному заключению судебно-медицинской экспертизы, спонтанный разрыв селезеночной артерии и мезентериальных сосудов кишечника стал причиной внезапной смерти вследствие осложнений нейрофиброматоза, не связанных с беременностью.

В Минздраве пояснили, что внезапный разрыв артерий является осложнением нейрофиброматоза (синдром Реклингхаузена), который считается наследственным заболеванием и в большинстве случаев заканчивается летальным исходом.

Правоохранительные органы изучают произошедшее.

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