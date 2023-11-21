В Челябинске членов наркогруппировки осудили за пытки закладчиков

«В суде установлено, что в период с мая по август 2021 года подсудимые, двое из которых на момент совершения преступлений являлись несовершеннолетними, по указанию неустановленного координатора интернет-магазина по продаже наркотиков совершали нападения на закладчиков наркотических средств с целью их наказания, — сообщили в прокуратуре региона. — Они выслеживали потерпевших, избивали, похищали имущество, подвергали физическим и нравственным страданиям и фиксировали свои действия на видео для получения денежного вознаграждения».
Всего они признаны виновными в совершении нападений на 11 человек на территории Орловской и Челябинской областей. Кроме того, двое подсудимых с июня по август 2021 года разместили в тайниках на территории Башкирии около 700 граммов наркотиков и хранили еще около полкило для сбыта в Челябинске.
Отбывать наказание осужденные будут в исправительных колониях общего и строгого режимов.