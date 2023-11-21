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15:36 (мск), источник: "Российская газета"

В Челябинске членов наркогруппировки осудили за пытки закладчиков

Челябинский областной суд огласил приговор семерым членам организованной группы, обвиняемым в распространении наркотиков и пытки вышедших из доверия подручных. В зависимости от степени участия в преступлениях они получили от 2,5 до 10,5 лет лишения свободы, с ее последующим ограничением еще на год.

«В суде установлено, что в период с мая по август 2021 года подсудимые, двое из которых на момент совершения преступлений являлись несовершеннолетними, по указанию неустановленного координатора интернет-магазина по продаже наркотиков совершали нападения на закладчиков наркотических средств с целью их наказания, — сообщили в прокуратуре региона. — Они выслеживали потерпевших, избивали, похищали имущество, подвергали физическим и нравственным страданиям и фиксировали свои действия на видео для получения денежного вознаграждения».

Всего они признаны виновными в совершении нападений на 11 человек на территории Орловской и Челябинской областей. Кроме того, двое подсудимых с июня по август 2021 года разместили в тайниках на территории Башкирии около 700 граммов наркотиков и хранили еще около полкило для сбыта в Челябинске.

Отбывать наказание осужденные будут в исправительных колониях общего и строгого режимов.

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