17:49 (мск), источник: Клопс.ru
«Я кричала: “Где Полина?” Но все молчали»: мама погибшей на Киевской девочки рассказала о ДТП
17 ноября BMW снёс остановку с людьми в Калининграде.
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Погибшую 17 ноября на Киевской первоклассницу Полину похоронят в четверг на Сазоновском кладбище. Её дедушка в тяжёлом состоянии, а мама не может смириться с трагедией. Виктория согласилась пообщаться с журналистом «Клопс» и рассказать о пережитом.
Виктория живёт вместе с семьёй отца в Московском районе, неподалёку от места трагедии. Калининградка воспитывала семилетнюю дочь одна. Вот, что она вспоминает о трагическом дне.
Ответила женщина: «Ваш папа в больнице».
«17 ноября папе исполнилось 49 лет. Я была на работе. Как мы и договаривались, папа забрал Полину из школы. Они пришли домой, переоделись, покушали и собрались ехать за моим братом на футбол. Младшему сыну отца 10 лет, он занимается в конце проспекта Мира. Папа хотел погулять с детьми и сводить их в кафе», — вспоминает Виктория.
Около 16:00 маме девочки позвонили из школы. Классная руководитель по просьбе директора школы поинтересовалась, как дела у дедушки и внучки.
«Она позвонила мне, говорит: “Полину забрал дедушка, дома ли она, всё ли хорошо?” Я не сразу поняла, почему с такой просьбой к учителю обратился директор. Сказала, что всё нормально, мол, звонила им, когда они шли домой, они спешили, так как боялись опоздать к концу тренировки. Учитель поблагодарила меня и повесила трубку. Тогда я сама забеспокоилась: думала, может, в школе что-то случилось, подралась с кем-то, упала… Я набрала папу.
Трубку подняла женщина, сказала, что папа в больнице, он попал в ДТП. Я говорю: «А где ребёнок? С ним была маленькая девочка!» Женщина не ответила.
Она сказала мне ехать в больницу", — вспоминает мама Полины.
«Я начала биться в истерике, но все молчали…».
Виктория позвонила Полине на часы, но дочь не ответила. Позвонила домой, ответил прадедушка Полины. Он явно ничего не знал, сказал, что папа и Поля переоделись и уехали к брату на тренировку. Женщина позвонила жене своего отца Ирине.
«Я несколько раз спросила: “Где Полина?” Ирина молчала. Она сказала мне приезжать на Киевскую, где было ДТП. А я уже начала орать и биться в истерике, но все молчали! Я вызвала такси и помчалась в сторону дома. В пути пролистала новости, прочитала о ДТП на Киевской… Сначала писали, что погиб 10-летний ребёнок. Я успокаивала себя: “Значит, моя дома, всё хорошо, ничего серьёзного не случилось…”.
Потом нашла информацию про гибель 7-летней девочки и поняла, что это мой ребёнок", — вспоминает мама.
На месте ДТП уже находилась Ирина. Тело Полины было накрыто. Мама не решилась взглянуть на дочь.
"В голове была каша, я плохо понимала, что происходит. Помню, что долго там стояла, уже не ориентировалась во времени.
Тело дочки лежало до последнего. Уже стемнело, всех пострадавших увезли. Только накрытая Полина лежала.
Мне предложили подойти посмотреть, но я не смогла. Было очень жутко, я испугалась…" — плачет мама девочки.
Позже Виктория узнала, что Ирина примчалась на место ДТП, когда её муж был ещё там. Медики оказывали ему первую помощь, грузили в скорую. Ирина опознала Полину, она знала, что девочка погибла, но боялась сказать об этом маме.
Винит себя в случившемся
Сейчас отец Виктории находится в больнице в стабильно тяжёлом состоянии. Дочери и жене разрешили недолго пообщаться с Алексеем, он был в сознании.
«Он весь переломан, но то, что творится у него в голове, — это ещё страшнее», — вздыхает мама девочки.
Недавно у Алексея был перелом ключицы — он неудачно упал. Новые травмы наложились на старый перелом. Кроме того, сломаны обе руки и правая нога.
"Некоторые написали, будто у папы было кровоизлияние в мозг, но это не так — диагностировали только сотрясение. Помимо переломов конечностей, был удар лёгких, переломы рёбер, отец весь порезан осколками.
В субботу мы побыли с ним, поговорили. Он очень винит себя в случившемся и всё помнит!
У него эта жуткая картина стоит перед глазами: он лежал в сознании, его спасали врачи, повернул голову, а рядом внучка лежит! Но он не поверил, что она мертва", — плачет Виктория.
По словам калининградки, после разговора с родными мужчина немного успокоился. Врачи не обнадёживают: реабилитация предстоит очень долгая, и на ноги он встанет нескоро.
«Единственное, что утешает: все внутренние органы целы. Сказали, что если состояние будет стабильным, то переведут в обычную палату, будут решать, что с дальнейшим лечением, нужны ли операции», — рассказывает дочь пострадавшего.
Алкоголя и наркотиков в крови не обнаружили
Виктория говорит, что о водителе ей почти ничего не известно. Родным Полины и Алексея сообщили, что была проведена экспертиза — алкоголя и наркотиков в крови не обнаружили.
«В понедельник Ирине позвонила жена водителя. Она плакала в трубку, высказывала соболезнования, но мне они показались не очень искренними. Может, из-за этих всех обстоятельств и злости, я не знаю…» — вздыхает собеседница «Клопс».
Женщина спросила, что нужно отцу, предложила помощь, но пострадавшие от неё отказались. По словам жены водителя, за секунды до ДТП супруг потерял память.
"Он помнит только, что ему стало плохо и он якобы потерял сознание. Упал на пассажирское сидение, и произошло вот это ДТП…
Поговорили мы быстро, дальше, если будем общаться, то только через адвоката. Слишком тяжело…" — говорит мать погибшей девочки.
Девочку похоронят 23 ноября
Семилетняя Полина была единственной дочерью Виктории. Родители девочки разведены, мужчина жил в другом городе, но дочь общалась и с папой, и с его родителями. Сейчас все они прилетели в Калининград.
Полину похоронят на кладбище в Сазоновке. Прощание с ребёнком состоится в четверг, 23 ноября, в 11:00 в ритуальном зале морга на ул. А. Невского. После этого процессия поедет на кладбище.
Смертельное ДТП произошло 17 ноября на ул. Киевской. Внедорожник BMW вылетел на остановку общественного транспорта, где стояли семилетняя Полина и её дедушка. Ребёнок погиб на месте происшествия, мужчина оказался в больнице.