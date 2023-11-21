18:43 (мск), источник: RT на русском
Минобороны России показало кадры уничтожения позиций ВСУ экипажами Су-34
Минобороны России опубликовало видео поражения укреплённых позиций украинских войск на Южно-Донецком направлении истребителями Су-34.
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В ведомстве подчеркнули, что экипажи ВКС России выполняют задачи воздушного патрулирования и прикрытия действий подразделений российской армии в любое время и в любых погодных условиях.
Ранее МО заявило, что российские бойцы нанесли удары по позициям ВСУ в 118 районах.