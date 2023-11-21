Шестерых подростков отправили в колонию в Караганде

«30 мая 2020 года каждый из подсудимых поочередно наносили удары по различным частям тела и головы Г., при этом требуя извинений в защиту несовершеннолетней Д.. Потерпевший Г., извиняясь, просил прекратить избиение, но нанесение ударов продолжалось. В результате от полученных телесных повреждений Г. скончался. Виновность осуждённых подтверждена совокупностью исследованных судом доказательств, протоколами осмотра места происшествия, проверки показаний на месте, очных ставок, показаниями свидетелей, эксперта, вещественными доказательствами, видеозаписью, заключениями экспертиз», — сообщили в суде.