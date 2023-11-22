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08:26 (мск), новости Казахстана, источник: Nur.kz

Мирно сидевшую на лавочке женщину сбил автомобиль в Экибастузе

В Экибастузе водитель не справился с управлением и наехал на женщину, сидевшую на лавочке, а после — совершил наезд на здание магазина, передает NUR.KZ.

Источник: Nur.kz

Видео с места происшествия публикуют местные Instagram-паблики.

На кадрах видно, что все происходит днем. Женщина сидит на лавочке вдоль проезжей части, и в какой-то момент в нее врезается авто и протаскивает по тротуару еще пару метров. После — врезается в здание магазина.

В управлении полиции Экибастуза прокомментировали данный факт.

«21 ноября 2023 года около 17:30 водитель автомашины марки “Hyundai matrix” в городе Экибастузе по улице М. Ауэзова наехал на яму, после чего, не справившись с рулевым управлением, допустил наезд на лавочку, на которой сидела женщина. После наезда авто, изменив траекторию движения, совершил наезд на здание магазина», — сообщили в полиции.

В результате ДТП женщина была госпитализирована в центральную городскую больницу, а автомашина — водворена на спецстоянку.

Полицией назначены экспертизы, проводится проверка.

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