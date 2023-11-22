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Спецоперация на Украине
06:09 (мск), источник: АиФ Красноярск

В Красноярске в лицо кондуктору мужчина распылил перцовый баллончик

Пострадавшую увезли в больницу, хулиган скрылся.

Источник: Аргументы и факты

В Красноярске в лицо кондуктору автобуса № 90 мужчина распылил перцовый баллончик.

Все произошло на остановке общественного транспорта «Центр стандартизации».

В автобусе № 90 мужчина решил рассчитаться за проезд банковской картой. Однако терминал не сработал, и кондуктор попросила пассажира заплатить наличными. Вместо этого мужчина начал кричать и оскорблять женщину. Потом достал перцовый баллончик, распылил его в лицо кондуктору и скрылся. Пострадавшей потребовалась медицинская помощь.

Участковым уполномоченным ОП № 6 Красноярска устанавливаются все обстоятельства произошедшего, а также личность и местонахождение мужчины.

Напомним, похожий случай произошел в Железногорске в июне этого года. Там хулиган распылил газовый баллончик в салоне маршрутного автобуса.

Во время загрузки произошла ошибка.
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