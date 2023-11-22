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07:57 (мск), источник: Комсомольская правда

Студентка во Владивостоке, которой стало плохо в общежитии, впала в кому

Сердечно-легочную реанимацию девушке проводили волонтеры-медики и сотрудники скорой.

Источник: Комсомольская правда

Во Владивостоке студентке ДВФУ стало плохо в одном из жилых корпусов. Оказавшаяся рядом девушка из организации «Волонтеры-медики в корпусах» провела мероприятия по сердечно-легочной реанимации, позже пострадавшую забрали сотрудники скорой помощи. Однако девушка впала в кому, сообщает «Комсомольская правда — Владивосток».

Как сообщил источник, близкий к ситуации, все произошло на островном кампусе ДВФУ в корусе 2.7 в (Малый Аякс). По словам студентов, началось все с того, что девушка, к которой вызвали волонтеров, жаловалась на затрудненное дыхание и головокружение. Однако через несколько минут она потеряла сознание, и ее сердце остановилось.

Немедленно вызвали скорую, а девушка-волонтер принялась спасать жизнь пострадавшей. По заверениям очевидцев в социальных сетях, прошло не менее часа до приезда скорой. Так или иначе студентка выжила. Будущий медик передала прибывшим врачам пострадавшую, после чего ту увезли в больницу.

Как рассказал редакции «Комсомольской правды» источник, девушка впала в кому. Однако сейчас информации о состоянии ее здоровья нет. Подробности о причинах происшествия выясняются. В минздраве Приморья пока не готовы прокомментировать ситуацию.

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