11:35 (мск), источник: Комсомольская правда
Битва за ресурсы: три пьяных мужчины подрались во Владивостоке — видео
Мужчины устроили разборки под алкоголем во Владивостоке.
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«Синее» трио что-то не поделило между собой — люди завязали драку в районе Баляева во Владивостоке — пишут в соцсетях. Очевидцы утверждали, что жертва избиения была не знакома с агрессорами — подробности сообщает «Комсомольская правда — Владивосток».
В новых медиа поделились, что двое граждан, находившиеся предположительно в состоянии алкогольного опьянения, проявили насильственные действия в адрес такого же нетрезвого человека. Они начали его прижимать к стене, а затем и вовсе бить ногами. Тот пытался ответить, однако дать отпор не получилось.
Чем закончилась потасовка — не уточняется. Судя по видео, сильных травм никто из участников конфликта не получил.
Ранее «Комсомольская правда — Владивосток» писала о массовой драке в Большом Камне. Иностранцы накинулись на автолюбителя.