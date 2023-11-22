13:21 (мск), источник: Новая Кубань
Появилось видео массового ДТП с участием 15 машин в Краснодарском крае
Сразу несколько аварий произошло утром в Тихорецком районе.
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В Тихорецке на автодороге «Кавказ» утром 22 ноября в районе сальского перекрестка произошло семь аварий, участниками которых стали не менее пятнадцати автомобилей.
Очевидцы, сняли на видео место происшествия и выложили в Сеть.
На размещенных кадрах видно, что легковушки, получившие легкие повреждения, стоят вдоль обочины, а сильно разбитые транспортные средства перегородили проезжую часть. Все ДТП произошли недалеко друг от друга.
На место происшествия были вызваны сотрудники ДПС и пожарные. ДТП стали причиной сильного затора на трассе. Подробности выясняются.
Ранее «Новая Кубань» сообщала, что в Мостовском районе в ДТП с участием коровы погибли два человека.