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13:21 (мск), источник: Новая Кубань

Появилось видео массового ДТП с участием 15 машин в Краснодарском крае

Сразу несколько аварий произошло утром в Тихорецком районе.

В Тихорецке на автодороге «Кавказ» утром 22 ноября в районе сальского перекрестка произошло семь аварий, участниками которых стали не менее пятнадцати автомобилей.

Очевидцы, сняли на видео место происшествия и выложили в Сеть.

На размещенных кадрах видно, что легковушки, получившие легкие повреждения, стоят вдоль обочины, а сильно разбитые транспортные средства перегородили проезжую часть. Все ДТП произошли недалеко друг от друга.

На место происшествия были вызваны сотрудники ДПС и пожарные. ДТП стали причиной сильного затора на трассе. Подробности выясняются.

Во время загрузки произошла ошибка.

Ранее «Новая Кубань» сообщала, что в Мостовском районе в ДТП с участием коровы погибли два человека.

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