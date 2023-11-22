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Спецоперация на Украине
13:55 (мск), источник: Комсомольская правда

Работники ЖКХ устроили стрельбу во дворе жилого дома в Петербурге

В Петербурге задержали хулиганов, устроивших стрельбу в Карельском переулке.

Источник: Комсомольская правда

Ночь с 21 на 22 ноября выдалась неспокойной в Приморском районе Петербурга. Тишину во дворе дома 6 в Карельском переулке около 23:00 внезапно нарушили звуки выстрела. Один из местных жителей сообщил об этом в полицию, уточнив, что также видел вооруженного мужчину. На место отправили наряд вневедомственной охраны. Об этом сообщили в пресс-службе Росгвардии Петербурга.

— Установлено, что на улице находилось двое мужчин, один из которых был с ружьем. Он произвел один выстрел в воздух, второй в окно квартиры первого этажа, пробив стекло и повредив стену на кухне. После хулиганы скрылись с места происшествия.

говорится в сообщении ведомства

Нарушителей спокойствия нашли в салоне автомобиля. С ними был еще один мужчина. Всех троих нетрезвых горожан в возрасте 29, 30 и 36 лет задержали и доставили в отдел полиции. При себе у старшего нашли охотничий патрон, гильзу и снаряженный магазин для карабина. Оружия у них не было. По предварительной информации, задержанные являются работниками ЖКХ и спрятали ружье в подвале одного из домов.

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