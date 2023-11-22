Главное
Спецоперация на Украине
15:36 (мск), новости Узбекистана, источник: Uznews

В Самарканде перевернулся автобус с пассажирами: один человек погиб

Пассажирский автобус врезался в бетонное ограждение, после чего перевернулся.

Источник: Uznews

22 ноября в 11:50 на 30 км автодороги М-37, проходящей по территории Акдарьинского района, водитель пассажирского автобуса потерял управление и попал в дорожно-транспортное происшествие. Об этом UzNews.uz сообщили в пресс-службе УВД Самаркандской области.

Сообщается, что автобус врезался в бетонное ограждение на дороге.

В результате ДТП погиб 1 пассажир автобуса, 17 гражданам была оказана первая медицинская помощь, после получения которой они вернулись домой.

По данному факту проводится доследственная проверка.

Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта