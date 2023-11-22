14:56 (мск), источник: МК.RU Омск
Один человек скончался и один пострадал в ДТП на трассе в Омской области
Смертельная авария произошла на трассе в Тюкалинском районе, одна полоса дороги перекрыта.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Как сообщает пресс-служба УМВД России по Омской области, водитель автомобиля «Хендай» выехал на встречную полосу, где столкнулся с большегрузом «Скания». ДТП произошло на автодороге Тюмень-Омск около 12:40.
«В результате ДТП водитель автомобиля “Хендай” скончался на месте происшествия, водитель большегруза доставлен в медицинское учреждение», — отметили в пресс-службе ведомства.
В настоящее время движение на данном участке дороги осуществляется по одной полосе.
Ранее мы писали, что пьяный водитель, лишенный водительских прав, устроил в Исилькуле аварию, в которой пострадал ребенок.
Также мы сообщали, что пожилая пара погибла в страшной аварии под Омском в Азовском районе.