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14:56 (мск), источник: МК.RU Омск

Один человек скончался и один пострадал в ДТП на трассе в Омской области

Смертельная авария произошла на трассе в Тюкалинском районе, одна полоса дороги перекрыта.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Омской области, водитель автомобиля «Хендай» выехал на встречную полосу, где столкнулся с большегрузом «Скания». ДТП произошло на автодороге Тюмень-Омск около 12:40.

«В результате ДТП водитель автомобиля “Хендай” скончался на месте происшествия, водитель большегруза доставлен в медицинское учреждение», — отметили в пресс-службе ведомства.

В настоящее время движение на данном участке дороги осуществляется по одной полосе.

Ранее мы писали, что пьяный водитель, лишенный водительских прав, устроил в Исилькуле аварию, в которой пострадал ребенок.

Также мы сообщали, что пожилая пара погибла в страшной аварии под Омском в Азовском районе.

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