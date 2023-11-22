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15:04 (мск), источник: Коммерсантъ

В станице Динской у девушки нашли почти килограмм наркотиков

Полицейские задержали 31-летнюю жительницу Кореновска на одной из улиц станицы Динской. Девушку подозревают в незаконном обороте наркотиков, сообщили в пресс-службе краевого ГУ МВД.

Источник: Коммерсантъ

На переднем сиденье дорогостоящей иномарки, на которой ехала фигурантка, полицейские нашли рюкзак с пакетом, в котором было около 980 граммов производного N-метилэфедрона. Также в рюкзаке были фасовочный материал, садовая лопатка и перчатки.

В ведомстве заявили, что девушка купила оптовую партию наркотиков в интернете и планировала сбыть ее через закладки в Динском районе. В отношении задержанной расследуют уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (незаконный оборот наркотиков). Фигурантке грозит вплоть до пожизненного лишения свободы.

Вячеслав Рыжков

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