14:42 (мск), источник: РИА "Воронеж"
Верховный суд РФ встал на сторону воронежского водителя, выпившего валокордин
Мужчину ранее лишили прав и оштрафовали на 30 тыс рублей.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Верховный суд (ВС) Российской Федерации отправил на новое рассмотрение административное дело воронежского водителя, которого оштрафовали на 30 тыс. рублей и лишили водительских прав на 1,5 года за управление автомобилем в состоянии опьянения. Сам водитель при этом пояснял, что принял валокордин. Постановление ВС РФ было опубликовано в банке данных судебных документов.
Установлено, что инспектор ДПС остановил автомобилиста за рулем BMW X3 19 октября 2022 года на территории Белгородской области и предложил пройти освидетельствование. Водитель согласился, однако полицейскому не понравился процесс прохождения процедуры. Он зафиксировал отказ от освидетельствования «…в связи с ненадлежащим осуществлением выдоха».
После этого воронежца отправили на медицинское освидетельствование в ЦРБ Белгородского района. В анализах мужчины обнаружили следы фенобарбитала, который считается психотропным препаратом.
Мужчина попытался оспорить постановление мирового судьи судебного участка № 2 в Ленинском судебном районе от 6 февраля 2023 года. Однако судья Ленинского районного суда 9 марта 2023 года оставил его без изменений.
Первый кассационный суд общей юрисдикции 19 июня 2023 года также оставил это решение в силе. В ходе производства воронежец настаивал на необоснованности привлечения его к административной ответственности по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ (управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения), указывая в числе прочих доводов о нарушении порядка проведения медицинского освидетельствования на состояние опьянения и невозможности использования составленного по его результатам акта в качестве допустимого доказательства.
В обоснование своей позиции водитель и его защитник, в частности, привели довод, что модель алкотестера, которая использовалась врачом при проведении медосвидетельствования, не соответствует требованиям, так как это средство измерения не обеспечивает запись результатов на бумажном носителе.
Помимо этого, в материалах дела представлен ответ замдиректора Государственного регионального центра стандартизации, метрологии и испытаний в Белгородской области на адвокатский запрос, согласно которому срок действия указанного типа средств изменений был установлен только до 23 июля 2018 года.
— Кроме того, судебными инстанциями оставлены без должного внимания заявленные при производстве по делу доводы относительно выявленного в ходе химико-токсикологических исследований с указанием на то, что в день управления транспортным средством гражданин не употреблял спиртных напитков и веществ, способных вызвать опьянение, — говорится в решении ВС.
Ранее РИА «Воронеж» сообщало, что в областном центре полицейские устроили погоню за автомобилем Daewoo Nexia под управлением 37-летнего жителя Рамонского района. Нарушитель проигнорировал требование остановки, увеличил скорость и несколько раз выезжал на встречную полосу. Впоследствии оказалось, что водитель был пьян и у него не было прав.