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16:46 (мск), источник: Комсомольская правда

Двое жителей Петербурга обварились кипятком из-за прорванных труб

Пенсионерка и мужчина попали в больницы Петербурга с ожогами.

Источник: Комсомольская правда

В Петербурге мужчина и пенсионерка пострадали из-за прорыва труб с горячей водой. Батареи начали топить сильнее, и они не выдержали под натиском высоких температур. Кипяток вырвался наружу. Первой пострадала 65-летняя женщина на Малой Балканской улице. Она получила ожоги. Об этом 22 ноября сообщает «Мойка 78».

— Со слов женщины, на исходе дня дома внезапно прорвало трубу. В результате горячая вода сильно обожгла ей обе стопы, пришлось звать на помощь медиков, — говорится в сообщении издания.

Еще одного пострадавшего привезли в больницу через четыре часа. Из квартиры на проспекте Луначарского 26-летнего мужчину доставила скорая. Ему кипяток из трубы ошпарил стопы, колени и кисти. Врачи оценили состояние парня как средней степени тяжести.

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