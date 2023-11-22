Главное
Спецоперация на Украине
16:20 (мск), источник: "Российская газета"

Рейс из Москвы полчаса кружил над Челябинском из-за скользкой полосы

В Челябинске на полчаса задержалась посадка рейса «Москва — Челябинск» из-за дождя, превратившего взлетно-посадочную полосу в каток. Все это время лайнер вынужденно кружил над городом.

Как сообщили в Уральской транспортной прокуратуре, такое решение принял командир воздушного судна.

«Самолет находился в зоне ожидания посадки аэропорта Челябинска в связи с заявленным коэффициентом сцепления в условиях ледяного дождя», — пояснили в ведомстве. — После обработки полосы реагентом командиром воздушного судна принято решение о посадке, которая прошла благополучно. Никто из пассажиров не пострадал".

По факту задержки посадки прокуратурой организована проверка обеспечения безопасности полетов, а также надлежащего содержания и эксплуатации взлетно-посадочной полосы.

Как уже сообщала «РГ», прошедший сегодня в Челябинской области ледяной дождь создал немало трудностей. Трассы покрылись коркой льда, в связи с чем введено временное ограничение движения для большегрузов и пассажирского транспорта.

 В "Единой России" объявили о начале праймериз
Гигантскую воронку от блока МБР "Сармат" сняли на видео
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта