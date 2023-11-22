Рейс из Москвы полчаса кружил над Челябинском из-за скользкой полосы

Как сообщили в Уральской транспортной прокуратуре, такое решение принял командир воздушного судна.
«Самолет находился в зоне ожидания посадки аэропорта Челябинска в связи с заявленным коэффициентом сцепления в условиях ледяного дождя», — пояснили в ведомстве. — После обработки полосы реагентом командиром воздушного судна принято решение о посадке, которая прошла благополучно. Никто из пассажиров не пострадал".
По факту задержки посадки прокуратурой организована проверка обеспечения безопасности полетов, а также надлежащего содержания и эксплуатации взлетно-посадочной полосы.
Как уже сообщала «РГ», прошедший сегодня в Челябинской области ледяной дождь создал немало трудностей. Трассы покрылись коркой льда, в связи с чем введено временное ограничение движения для большегрузов и пассажирского транспорта.