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18:12 (мск), новости Казахстана, источник: Newtimes.kz

Умер от истощения? В управлении здравоохранения Павлодарской области прокомментировали гибель малыша

В управлении здравоохранения поделились подробностями гибели малыша в поселке Шидерты, передает ИА «NewTimes.kz».

Источник: Newtimes.kz

Ранее стало известно, что в поселке Шидерты скончался ребенок.

Как сообщает «Павлодар-онлайн», смерть ребенка подтвердили в управлении здравоохранения Павлодарской области, однако причина произошедшего на данный момент не объявлена.

Позже в управлении поделились подробностями. Там рассказали, что вызов в скорую помощь поступил 17 ноября. Звонивший сообщил, что у ребенка произошла временная остановка дыхания. Приехав, медики констатировали смерть.

«Ребенок был доставлен в судебно-медицинскую экспертизу, где провели вскрытие. Имеется несоответствие веса к возрасту ребенка. Окончательная причина смерти будет установлена после получения результатов гистологического исследования», — сказали в УЗО.

Там проинформировали, что за медицинской помощью по месту фактического нахождения семья не обращалась.

По результатам вскрытия, проведенного в Центре судебно-медицинской экспертизы, окончательный диагноз будет установлен после получения результатов гистологического исследования. В управлении планируют провести анализ данного случая.

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