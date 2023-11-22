Умер от истощения? В управлении здравоохранения Павлодарской области прокомментировали гибель малыша

Ранее стало известно, что в поселке Шидерты скончался ребенок.
Как сообщает «Павлодар-онлайн», смерть ребенка подтвердили в управлении здравоохранения Павлодарской области, однако причина произошедшего на данный момент не объявлена.
Позже в управлении поделились подробностями. Там рассказали, что вызов в скорую помощь поступил 17 ноября. Звонивший сообщил, что у ребенка произошла временная остановка дыхания. Приехав, медики констатировали смерть.
«Ребенок был доставлен в судебно-медицинскую экспертизу, где провели вскрытие. Имеется несоответствие веса к возрасту ребенка. Окончательная причина смерти будет установлена после получения результатов гистологического исследования», — сказали в УЗО.
Там проинформировали, что за медицинской помощью по месту фактического нахождения семья не обращалась.
По результатам вскрытия, проведенного в Центре судебно-медицинской экспертизы, окончательный диагноз будет установлен после получения результатов гистологического исследования. В управлении планируют провести анализ данного случая.