21:20 (мск), новости Беларуси, источник: Sputnik.by
Молодой рабочий упал с 12 этажа на стройке в Минске
Следственно-оперативная группа изымает документы по охране труда и технике безопасности, идет опрос очевидцев.
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МИНСК, 22 ноя — Sputnik. Несчастный случай произошел сегодня на одной из строительных площадок в белорусской столице — с высоты упал рабочий, сообщили в Следственном комитете Беларуси.
«На территории строительного объекта “Минск Мир” травмирован рабочий», — сказано в Telegram-канале СК.
Предварительно установлено, что инцидент случился около 17 часов.
«25-летний арматурщик, выполняя работы на 12 этаже, оступился и упал в неогороженный проем межэтажного перекрытия. С различными травмами его обнаружили коллеги на 8 этаже», — рассказали в комитете.
Мужчину госпитализировали, в настоящее время он находится в реанимации, добавили там.
По информации СК, следователи проводят осмотр места происшествия, идет опрос очевидцев, изымается документация по охране труда и технике безопасности. Все обстоятельства устанавливаются, выясняются причины и условия, способствовавшие произошедшему.
Опасная работа
В начале этого года сообщалось о смертельном травмировании рабочего на стройке квартала «Минск Мира». Тогда с высоты четвертого этажа упал 31-летний каменщик. Следователями было установлено, что рабочий находился в неогороженном месте у края монолитной плиты и без предохранительного пояса.
В 2022 году на строительстве комплекса «Минск Мир» было три смертельных случая. В 2021-м погибли два человека.