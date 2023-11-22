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22:03 (мск), источник: ТАСС

ABC: мост через Ниагарский водопад закрыли из-за взрыва

НЬЮ-ЙОРК, 22 ноября. /ТАСС/. Автомобильный мост через Ниагарский водопад на границе США и Канады закрыли из-за произошедшего взрыва. Об этом сообщил местный филиал телекомпании ABC.

Во время загрузки произошла ошибка.

По его данным, на месте происшествия видно задымление, имеются повреждения в районе пограничного пункта.

Как отмечает телекомпания со ссылкой на мэрию приграничного города Ниагара-Фолс, произошел некий инцидент с участием автомобиля. Как уточняется, взрыв произошел на американской части моста. На месте работают сотрудники правоохранительных органов.

Губернатор штата Нью-Йорк Кэти Хокул проинформирована о случившемся. «Мы внимательно следим за ситуацией. Представители государственных органов находятся на месте и готовы оказать помощь», — написала она на своей странице в соцсети X (ранее Twitter).

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