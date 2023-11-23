Мэрия свердловского города заплатит девочке, покусанной собакой

Как сообщила ЕАН старший помощник прокурора Свердловской области Марина Канатова, 20 июля девочка в дневное время шла домой, и возле дома на улице Каляева, 63 на нее напала стая бродячих собак. Одна из собак укусила девочку в области сердца.
«В результате укуса девочка испытала сильный испуг и боль, ее доставили в местную горбольницу, где поставили диагноз — укушенная рана в области грудной клетки слева. Ребенок находился на амбулаторном лечении, пострадавшая была вынуждена пройти курс необходимой вакцинации», — рассказала Канатова.
Прокуратура выяснила, что в Красноуральске бороться с бездомными собаками должно МКУ «Управление ЖКХ и энергетики», однако отлов животных они не проводили. Суд удовлетворил иск: в пользу ребенка взыскали 50 тыс. рублей.