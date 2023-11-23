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08:46 (мск), источник: ЕАН

Мэрия свердловского города заплатит девочке, покусанной собакой

Прокуратура Красноуральска (Свердловская область) провела проверку по обращению местного жителя о нападении собак на его 9-летнюю дочь. По итогам проверки прокуратура подала иск к администрации города.

Как сообщила ЕАН старший помощник прокурора Свердловской области Марина Канатова, 20 июля девочка в дневное время шла домой, и возле дома на улице Каляева, 63 на нее напала стая бродячих собак. Одна из собак укусила девочку в области сердца.

«В результате укуса девочка испытала сильный испуг и боль, ее доставили в местную горбольницу, где поставили диагноз — укушенная рана в области грудной клетки слева. Ребенок находился на амбулаторном лечении, пострадавшая была вынуждена пройти курс необходимой вакцинации», — рассказала Канатова.

Прокуратура выяснила, что в Красноуральске бороться с бездомными собаками должно МКУ «Управление ЖКХ и энергетики», однако отлов животных они не проводили. Суд удовлетворил иск: в пользу ребенка взыскали 50 тыс. рублей.

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