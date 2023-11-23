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09:45 (мск), источник: СуперОмск

В Омской области два человека провалились под лед и утонули

СК России по Омской области сообщает в четверг, 23 ноября 2023 года, о доследственных проверках по двум несчастным случаям на воде со смертельным исходом.

"Так, в Тевризском районе 19 ноября на реке Иртыш во время рыбалки сетью перевернулась лодка с двумя рыбаками, один из которых — 26-летний житель села Петрово, утонул.

21 ноября в п. Новоалександровка в водоеме провалился под лед и утонул 85-летний мужчина, который, сокращая путь домой, шел по льду", — передает ведомство.

Напомним, что о пропаже 85-летнего мужчины в поселке Новоалександровка заявляли поисковые отряды, спустя сутки его нашли мертвым. Вероятно, именно он утонул 21 ноября 2023 года.

По фактам трагедий следователями проводятся проверки.

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В Омской области два человека провалились под лед и утонули
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