09:45 (мск), источник: СуперОмск
В Омской области два человека провалились под лед и утонули
СК России по Омской области сообщает в четверг, 23 ноября 2023 года, о доследственных проверках по двум несчастным случаям на воде со смертельным исходом.
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"Так, в Тевризском районе 19 ноября на реке Иртыш во время рыбалки сетью перевернулась лодка с двумя рыбаками, один из которых — 26-летний житель села Петрово, утонул.
21 ноября в п. Новоалександровка в водоеме провалился под лед и утонул 85-летний мужчина, который, сокращая путь домой, шел по льду", — передает ведомство.
Напомним, что о пропаже 85-летнего мужчины в поселке Новоалександровка заявляли поисковые отряды, спустя сутки его нашли мертвым. Вероятно, именно он утонул 21 ноября 2023 года.
По фактам трагедий следователями проводятся проверки.