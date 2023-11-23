В Уфе самолет застрял на посадочной полосе после приземления

«Я как раз возле окна сидел, смотрю мы как-то очень быстро едем после приземления и нас начало в сторону уводить. Потом все-таки встали и командир судна объявил, что из-за непогоды дальше нас повезут на буксире. Пригнали спецтехнику и целый час буксировали к месту высадки. Паники не было, никто даже испугаться не успел», — рассказал очевидец.
Как прокомментировали в самой воздушной гавани, решение об освобождении взлетно-посадочной полосы с помощью тягача-буксировщика в связи с непогодой командир судна принял самостоятельно.
«При этом условия торможения и коэффициент сцепления соответствовали нормативным значениям. Мы в постоянном режиме поддерживаем элементы летного поля в эксплуатационной годности», — отметили в аэропорту Уфы.
При инциденте никто не пострадал.
Отметим, накануне в Уфе лил дождь, который сменился мокрым снегом, из-за чего на дорогах возник гололед.