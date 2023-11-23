09:50 (мск), источник: ГОРОБЗОР.Ру
В Башкирии нашли тело женщины, которая вылетела на автомобиле в пруд
В Башкирии накануне на автодороге Белорецк — Уфа близ деревни Бердагулово «Лада Гранта» опрокинулась в пруд.
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В момент ДТП в салоне было три женщины, две из которых смогли выбраться из машины самостоятельно. Женщину-водителя разыскивали спасатели.
По данным Госкомитета РБ по Башкирии, тело 27-летней женщины нашли сегодня подо льдом в 20 метрах от места удара машины с дорожным ограждением.