11:15 (мск), источник: Комсомольская правда
Трамвай на полном ходу сбил женщину около станции метро «Озерки»
Женщина попала под колеса трамвая в Петербурге.
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Трагедия произошла около станции метро «Озерки» в Петербурге утром 23 ноября. Там трамвай на полном ходу снес женщину на пешеходном переходе. Но не известно, вовремя ли пострадавшая переходила дорогу. Возможно, по невнимательности, петербурженка пошла на красный свет. О случившемся рассказали в паблике «Шувалово-Озерки | Выборгский район | СПб» во ВКонтакте.
— Я тоже там шла, водитель трамвая так плакала, — написала под постом одна из очевидцев.
— Девушку жаль, но если смотреть по сторонам, то трамвай заметить можно. А там очень часто прут, не глядя. Сама несколько раз тормозила людей в наушниках и капюшонах, — ответила вторая подписчица.
Состояние девушки не уточняется. Все обстоятельства случившегося будут выяснять специалисты. Они и установят, что именно случилось утром и по чьей вине пострадала петербурженка.