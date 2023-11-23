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11:15 (мск), источник: Комсомольская правда

Трамвай на полном ходу сбил женщину около станции метро «Озерки»

Женщина попала под колеса трамвая в Петербурге.

Трагедия произошла около станции метро «Озерки» в Петербурге утром 23 ноября. Там трамвай на полном ходу снес женщину на пешеходном переходе. Но не известно, вовремя ли пострадавшая переходила дорогу. Возможно, по невнимательности, петербурженка пошла на красный свет. О случившемся рассказали в паблике «Шувалово-Озерки | Выборгский район | СПб» во ВКонтакте.

— Я тоже там шла, водитель трамвая так плакала, — написала под постом одна из очевидцев.

— Девушку жаль, но если смотреть по сторонам, то трамвай заметить можно. А там очень часто прут, не глядя. Сама несколько раз тормозила людей в наушниках и капюшонах, — ответила вторая подписчица.

Состояние девушки не уточняется. Все обстоятельства случившегося будут выяснять специалисты. Они и установят, что именно случилось утром и по чьей вине пострадала петербурженка.

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