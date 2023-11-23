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11:26 (мск), источник: Комсомольская правда

В Ростовской области мужчина с кувалдой разгромил памятник, возбуждено дело

Подозреваемого в разгроме памятника задержали в Ростовской области.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области уголовное дело завели в отношении мужчины, подозреваемого в повреждении памятника «Воинам-освободителям Великой Отечественной войны». Об этом сегодня, 23 ноября, сообщает пресс-служба управления СК России по региону.

Инцидент произошел в поселке Веселом Веселовского района. Предварительно, подозреваемый — 37-летний местный житель — пришел к мемориалу 22 ноября и кувалдой нанес удары по табличкам с именами погибших героев.

— Следователь и криминалист уже осмотрели место происшествия. Дома у задержанного нашли и изъяли орудие преступления. Назначены экспертизы, — прокомментировали в пресс-службе Следкома.

В ближайшее время должны провести допрос. Сейчас решается вопрос о предварительной мере пресечения. Дело возбуждено по пункту «б» части 2 статьи 243.4 УК РФ («Повреждение расположенных на территории России памятников, увековечивающих память погибших при защите Отечества и его интересов в период Великой Отечественной войны»).

Напомним, ранее в полиции сообщили, что подозреваемый не смог «внятно пояснить мотивы своих действий».

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