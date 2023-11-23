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15:41 (мск), источник: Комсомольская правда

До смерти забил жену и чуть не избежал наказания: в громком деле об убийстве в Магнитогорске поставлена точка

Житель Магнитогорска получил 9 лет колонии за убийство жены.

В Магнитогорске вынесли приговор мужчине, который в марте 2023 года до смерти забил супругу. Сначала эксперты заявляли, якобы 38-летняя женщина умерла от алкоголя, но после публикации КП-Челябинск следователи завели уголовное дело. Мужа погибшей задержали и предъявили обвинение — нанесенные им побои могли стать фатальными.

Так и оказалось. В результате суд признал мужчину виновным по ч. 4 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».

— Ему назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, — рассказала старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

«ОН МЕТЕЛИЛ ЕЕ ПОЛЧАСА»

Эта история произошла в Магнитогорске 9 марта. Как рассказывают друзья погибшей, в тот вечер ее супруг привел в дом женщину с работы. Это не понравилось хозяйке, завязался конфликт. В итоге мужчина набросился на жену и жестоко избивал ее около получаса.

Чуть позже в дом пришла 16-летняя дочь со своим парнем, ребята сразу увидели кровь на пороге. В тот момент пострадавшая страшно хрипела в ванной и истекала кровью. На все вопросы дочери отец отвечал, якобы все нормально, мама просто моется, и не пускал девочку в ванную комнату.

На место вызвали участкового, но он не стал предпринимать никаких действий. Полицейский даже не зашел в ванную, сказав, что женщина там просто храпит. Чуть позже приехала скорая помощь, но спасти пострадавшую не удалось.

По словам соседей, мужчина часто избивал свою жену, которая трудилась на двух работах и воспитывала детей. Кроме дочери у них остался 6-летний сын. Супруг работал на заводе, часто выпивал, и это становилось топливом для постоянных скандалов. Доставалось и старшей дочери.

После вскрытия причиной смерти женщины назвали отравление алкоголем, но друзья погибшей с этим не согласились и подняли шум в социальных сетях. По их рассказу КП-Челябинск написала статью, после чего историей заинтересовалось и шоу Андрея Малахова. Когда на ТВ снималась программа, посвященная этому делу, главного подозреваемого задержали и поместили в СИЗО. Лишь после этого началось расследование убийства, и теперь в деле поставлена точка.

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