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11:34 (мск), источник: АиФ Нижний Новгород

Мизулина сообщила об угрозах в учебных заведениях Арзамаса

Ей же об этом рассказали подписчики, среди которых много школьников и студентов.

В учебные заведения Арзамаса Нижегородской области поступают угрозы от неизвестных. Об этом сообщила глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина в своем телеграм-канале.

Ей же об этом рассказали подписчики, среди которых много школьников и студентов.

Также Екатерина Мизулина рассказала, что в ряде регионов проходят проверки по факту произошедшего. Содержание угроз не раскрывают.

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