11:34 (мск), источник: АиФ Нижний Новгород
Мизулина сообщила об угрозах в учебных заведениях Арзамаса
Ей же об этом рассказали подписчики, среди которых много школьников и студентов.
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В учебные заведения Арзамаса Нижегородской области поступают угрозы от неизвестных. Об этом сообщила глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина в своем телеграм-канале.
Ей же об этом рассказали подписчики, среди которых много школьников и студентов.
Также Екатерина Мизулина рассказала, что в ряде регионов проходят проверки по факту произошедшего. Содержание угроз не раскрывают.