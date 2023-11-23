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12:17 (мск), источник: Фонтанка

Четырехлетний мальчик провел химический опыт на себе и попал в больницу в Петербурге

В Петербурге госпитализировали малыша глотнувшего жидкости для посудомоечной машины.

Дошкольника увезли в больницу после полуночи после экспериментального глотка в Петербурге.

Скорую в квартиру на Муринской дороге вызвали в первые минуты 23 ноября, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР). В детскую больницу привезли четырехлетнего мальчика. Его состояние медики оценили, как средней тяжести, и поместили на хирургическое отделение.

По предварительной информации, ребенок по недосмотру родителей отпил из бутылки с ополаскивателем для посудомоечной машины.

Проводится проверка.

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