12:17 (мск), источник: Фонтанка
Четырехлетний мальчик провел химический опыт на себе и попал в больницу в Петербурге
В Петербурге госпитализировали малыша глотнувшего жидкости для посудомоечной машины.
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Дошкольника увезли в больницу после полуночи после экспериментального глотка в Петербурге.
Скорую в квартиру на Муринской дороге вызвали в первые минуты 23 ноября, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР). В детскую больницу привезли четырехлетнего мальчика. Его состояние медики оценили, как средней тяжести, и поместили на хирургическое отделение.
По предварительной информации, ребенок по недосмотру родителей отпил из бутылки с ополаскивателем для посудомоечной машины.
Проводится проверка.