14:23 (мск), источник: Om1.ru
На омской трассе иномарка улетела в кювет, водитель погиб
ДТП произошло на автодороге Омск-Черлак.
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Сегодня в Омской районе произошло смертельное ДТП. Сообщение о происшествии поступило в дежурную часть в 14:55.
45-летний мужчина ехал на Nissan по трассе Омск-Черлак. В районе 45-го километра он не справился с управлением и съехал в кювет с последующим опрокидыванием.
В результате ДТП водитель автомобиля от полученных травм скончался на месте. Выясняются обстоятельства.