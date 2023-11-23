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14:23 (мск), источник: Om1.ru

На омской трассе иномарка улетела в кювет, водитель погиб

ДТП произошло на автодороге Омск-Черлак.

Источник: Госавтоинспекция Омской области

Сегодня в Омской районе произошло смертельное ДТП. Сообщение о происшествии поступило в дежурную часть в 14:55.

45-летний мужчина ехал на Nissan по трассе Омск-Черлак. В районе 45-го километра он не справился с управлением и съехал в кювет с последующим опрокидыванием.

В результате ДТП водитель автомобиля от полученных травм скончался на месте. Выясняются обстоятельства.

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