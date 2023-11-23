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15:52 (мск), новости Молдовы, источник: Комсомольская правда

«Он был пьян и бил ее по голове»: Житель Молдовы до смерти избил родную мать

Суд приговорил обвиняемого к 13 годам лишения свободы.

Источник: Комсомольская правда

Прокуратура добилась обвинительного приговора в отношении 38-летнего жителя Молдовы. Он проведёт 13 лет в колонии закрытого типа.

Будучи в состоянии алкогольного опьянения, подсудимый полез в драку с родной матерью. Женщина получила множественные удары по голове, в результате чего скончалась.

Подсудимый не признал своей вины, приговор может быть обжалован.

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