15:52 (мск), новости Молдовы, источник: Комсомольская правда
«Он был пьян и бил ее по голове»: Житель Молдовы до смерти избил родную мать
Суд приговорил обвиняемого к 13 годам лишения свободы.
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Прокуратура добилась обвинительного приговора в отношении 38-летнего жителя Молдовы. Он проведёт 13 лет в колонии закрытого типа.
Будучи в состоянии алкогольного опьянения, подсудимый полез в драку с родной матерью. Женщина получила множественные удары по голове, в результате чего скончалась.
Подсудимый не признал своей вины, приговор может быть обжалован.