Жители 16 сел СКО требуют ввести в области режим ЧС

Разыгравшийся в прошлые выходные буран оставил без света почти 30 тысяч человек — в 16 селах на севере Казахстана шесть суток не могли возобновить подачу электричества.
Сейчас в большинстве домов электроснабжение восстановили. Но люди уверены: это только до следующего сильного ветра.
«На сегодня у нас положение улучшилось. Но тем не менее есть вероятность того, что будут новые порывы в связи с погодными условиями и в связи с тем, что в негодность пришло, ветхим оказалось оборудование электрическое и в том числе и провода. Просим обратить внимание на это и объявить режим ЧС. Срочно!» — заявила жительница села Астраханка Айман Абильмажинова.
По данным телеканала, больше тысячи человек по-прежнему остаются без электричества, несмотря на что в области в авральном режиме работают 46 ремонтных бригад. Учитывая, что от электричества работают насосы, у людей нет еще воды и тепла.
Похожая ситуация, как сообщает телеканал, сложилась и в Западно-Казахстанской области. Здесь в среду также разыгрался буран и ураган, из-за чего тысяча абонентов осталась без света.
Власти Уральска заявили, что возобновят электроснабжение в течение суток, однако горожане не исключают, что сидеть им без света придется и в следующий буран. Старые сети, по мнению людей, так и будут выходить из строя от ветра и снега.
«По области в целом и даже в городе, у нас по городу состояние электролиний очень плохое. То есть 80% по области и 60% по городу у нас изношены. На основании этого управление ЖКХ области разрабатывает несколько проектов. Если будет выделение средств из республиканского бюджета, то, соответственно, работы будут проводиться», — сообщил замакима Уральска Жандос Дуйсенгалиев.