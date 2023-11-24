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07:53 (мск), источник: АиФ Новосибирск

В Новосибирске сотрудников «Метро МиР» подозревают в хищении 9 млн рублей

В Новосибирске следователи возбудили уголовное дело по факту хищения 9 млн рублей из бюджета города. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры региона.

По данным ведомства, муниципальное предприятие «Метро МиР» заключило муниципальный контракт с детским садом № 25 и МКУ «УКС» на строительству ливневой канализации. Однако к работам так никто и не приступил. В результате возле детского сада образовались провалы на асфальте.

«В результате действий неустановленных лиц из числа сотрудников МП “Метро МиР” на прилегающем к детскому саду асфальтовом покрытии образовались провалы. Ущерб от совершенного преступления составил почти 9 млн рублей», — говорится в сообщении.

Дело возбуждено по статье о мошенничестве в особо крупном размере.

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