В Новосибирске сотрудников «Метро МиР» подозревают в хищении 9 млн рублей

По данным ведомства, муниципальное предприятие «Метро МиР» заключило муниципальный контракт с детским садом № 25 и МКУ «УКС» на строительству ливневой канализации. Однако к работам так никто и не приступил. В результате возле детского сада образовались провалы на асфальте.
«В результате действий неустановленных лиц из числа сотрудников МП “Метро МиР” на прилегающем к детскому саду асфальтовом покрытии образовались провалы. Ущерб от совершенного преступления составил почти 9 млн рублей», — говорится в сообщении.
Дело возбуждено по статье о мошенничестве в особо крупном размере.