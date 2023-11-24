Главное
Спецоперация на Украине
06:14 (мск), источник: "Российская газета"

Жителя Шарыпово отправили на лечение после убийства четырех кошек

Суд принял решение по делу жителя Шарыпово Красноярского края — мужчину, обвиненного в жестоком обращении с животными, направили на лечение к психиатру.

Источник: Российская газета

Следователи выяснили, что минувшим летом 41-летний мужчина возвращался с вахты и на протяжении четырех дней практически без перерыва принимал алкоголь. Вернувшись из командировки, вахтовик пришел в дом матери и поссорился с ней из-за того, что сердобольная женщина не может равнодушно пройти мимо бездомных кошек — в ее квартире жили уже пять подобранных на улице питомцев.

Раздосадованный ссорой сын вышел на балкон, выпил пива, закурил и сбросил с девятого этажа одну за одной пятерых кошек. Четыре из них получили смертельные травмы. Выжившее животное отвезли в ветеринарную клинику, и после лечения пациентку пристроили к заботливым хозяевам, рассказали в прокуратуре Красноярского края.

Экспертиза обнаружила у вахтовика расстройство психики, связанное с длительным употреблением спиртных напитков. Суд рассмотрел уголовное дело и назначил его фигуранту принудительное наблюдение и лечение у психиатра.

Во время загрузки произошла ошибка.
 В "Единой России" объявили о начале праймериз
Гигантскую воронку от блока МБР "Сармат" сняли на видео
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
здоровье