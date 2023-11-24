Жителя Шарыпово отправили на лечение после убийства четырех кошек

Следователи выяснили, что минувшим летом 41-летний мужчина возвращался с вахты и на протяжении четырех дней практически без перерыва принимал алкоголь. Вернувшись из командировки, вахтовик пришел в дом матери и поссорился с ней из-за того, что сердобольная женщина не может равнодушно пройти мимо бездомных кошек — в ее квартире жили уже пять подобранных на улице питомцев.
Раздосадованный ссорой сын вышел на балкон, выпил пива, закурил и сбросил с девятого этажа одну за одной пятерых кошек. Четыре из них получили смертельные травмы. Выжившее животное отвезли в ветеринарную клинику, и после лечения пациентку пристроили к заботливым хозяевам, рассказали в прокуратуре Красноярского края.
Экспертиза обнаружила у вахтовика расстройство психики, связанное с длительным употреблением спиртных напитков. Суд рассмотрел уголовное дело и назначил его фигуранту принудительное наблюдение и лечение у психиатра.