Грузовик снес балку железнодорожного моста в Джизакской области

«Железнодорожный мост, расположенный между Зааминском районом и Джизаком на 3597-м километре перегона “Джизак — Сайхун”, был поврежден проезжающей под ним грузовой автомашиной Howo, которая снесла одну из балок моста бортом», — отметили в «Узбекистон темир йуллари».
Водитель грузовой машины остановился после происшествия и дождался приезда специальных служб. Для обеспечения безопасности людей и проведения восстановительных работ железнодорожный мост был на время закрыт.
«Специалисты оперативно приступили к восстановлению поврежденной балки моста. В настоящий момент все работы завершены, поезда возобновили свое движение на данном перегоне», — подчеркнули в железнодорожной компании.
«Узбекистон темир йуллари» призвала всех участников дорожного движения соблюдать правила и ограничения, особенно вблизи железнодорожных мостов и переездов, чтобы предотвратить подобные происшествия.