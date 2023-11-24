Главное
Спецоперация на Украине
09:01 (мск), новости Узбекистана, источник: Podrobno.uz

Грузовик снес балку железнодорожного моста в Джизакской области

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. В Джизакской области произошло очередное ДТП, в ходе которого грузовик снес одну из балок железнодорожного моста, сообщает корреспондент Podrobno.uz.

Источник: Podrobno.uz

«Железнодорожный мост, расположенный между Зааминском районом и Джизаком на 3597-м километре перегона “Джизак — Сайхун”, был поврежден проезжающей под ним грузовой автомашиной Howo, которая снесла одну из балок моста бортом», — отметили в «Узбекистон темир йуллари».

Водитель грузовой машины остановился после происшествия и дождался приезда специальных служб. Для обеспечения безопасности людей и проведения восстановительных работ железнодорожный мост был на время закрыт.

«Специалисты оперативно приступили к восстановлению поврежденной балки моста. В настоящий момент все работы завершены, поезда возобновили свое движение на данном перегоне», — подчеркнули в железнодорожной компании.

«Узбекистон темир йуллари» призвала всех участников дорожного движения соблюдать правила и ограничения, особенно вблизи железнодорожных мостов и переездов, чтобы предотвратить подобные происшествия.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 В самаркандской школе, выигравшей в Open Budget 1,2 млрд сумов, обрушился забор, пострадал школьник. Кто виноват?
Я больше так не буду. Кондуктор одного из автобусов в Ташкенте приставал к девятилетней девочке
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта