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09:53 (мск), источник: KrasnodarMedia.su

Затоплены дома, жителей эвакуируют в Славянске-на-Кубани

Затопления большей части города удалось избежать.

В Славянске-на-Кубани после продолжительных осадков подтоплена часть домовладений. Три человека из пострадавших от воды домов эвакуировали в пункт временного размещения в одну из гостиниц города. С подтопленных территорий воду откачивает спецтехника.

В краевом оперштабе уточняют, что в Славянске-на-Кубани подтопило 74 придомовые территории, в 68 домов зашла вода. По состоянию на утро 24 ноября остаются подтопленными 43 домовладения.

В городе работают комиссии, которые оказывают помощь жителям наиболее пострадавших от подтопления домов.

— Объем выпавших осадков сопоставим с подтоплением 2021 года, но благодаря превентивным мероприятиям удалось избежать массового затопления территорий города, — рассказали в пресс-службе администрации Славянского района.

Чтобы город не затопило, сотрудники коммунальных и экстренных служб откачивают воду в магистральные и обводные каналы из городской «ливневки». Из накопителей воду вывозят спецтехникой.

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