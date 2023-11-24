В Электростали задержали 16 мигрантов во время рейда на ж/д станции

«В ходе рейда в отношении 16 иностранных граждан составлены протоколы за нарушение режима пребывания (проживания) в РФ по статье 18.8 КоАП РФ, за незаконное осуществление трудовой деятельности на территории России по статье 18.10 КоАП РФ и за нарушение иммиграционных правил по статье 18.11 КоАП РФ. На каждого из них наложен штраф в размере от двух до пяти тысяч рублей. Трое нелегальных мигрантов выдворены из страны», — рассказала Петрова.
В той же Электростали находится сортировочный центр Wildberries, где, судя по сообщению маркетплейса, правоохранительные органы сейчас также проверяют документы у сотрудников. Однако с происходящим на железнодорожной станции это не связано, рассказали РИА Новости в полиции.
Комментариями правоохранительных органов по рейду на сортировочный центр РИА Новости не располагает. В Wildberries заявляли о возможности перебоев с отгрузкой и выгрузкой товаров и попытках «ускорить процесс возвращения работы склада в нормальный режим».