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11:09 (мск), источник: Комсомольская правда

Житель Иркутской области задушил односельчанина

Ему назначили 6,6 лет колонии.

Источник: Комсомольская правда

48-летнего жителя Жигаловского района осудили за убийство односельчанина. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Приангарья.

— Суд установил, что в феврале текущего года мужчина в компании знакомых распивал спиртные напитки в своем доме в поселке Жигалово. В какой-то момент он поругался с гостем, схватил его руками за шею и начал душить. Мужчина скончался на месте, — рассказывают в прокуратуре.

Полицию и скорую вызвала сожительница погибшего. В этот же день следователи СК задержали подозреваемого. Он частично признал свою вину.

Мужчину приговорили к 6 годам 6 месяцам колонии строгого режима. Кроме того, суд назначил осужденному выплатить компенсацию морального ущерба в размере миллиона рублей в пользу сестры и сына погибшего.

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