11:09 (мск), источник: Комсомольская правда
Житель Иркутской области задушил односельчанина
Ему назначили 6,6 лет колонии.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
48-летнего жителя Жигаловского района осудили за убийство односельчанина. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Приангарья.
— Суд установил, что в феврале текущего года мужчина в компании знакомых распивал спиртные напитки в своем доме в поселке Жигалово. В какой-то момент он поругался с гостем, схватил его руками за шею и начал душить. Мужчина скончался на месте, — рассказывают в прокуратуре.
Полицию и скорую вызвала сожительница погибшего. В этот же день следователи СК задержали подозреваемого. Он частично признал свою вину.
Мужчину приговорили к 6 годам 6 месяцам колонии строгого режима. Кроме того, суд назначил осужденному выплатить компенсацию морального ущерба в размере миллиона рублей в пользу сестры и сына погибшего.