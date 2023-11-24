Главное
Главные новости 24 ноября
11:37 (мск), источник: СуперОмск

В Омске женщина умерла после побоев от мужа

В Омске следователи возбудили уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть человека, после обнаружения в квартире дома по улице Дмитриева, что в Кировском округе, тела 49-летней женщины, сообщает в пятницу, 24 ноября 2023 года, пресс-служба СУ СК России по Омской области.

По версии следствия, к нанесению побоев женщине причастен ее 50-летний супруг. В омском Следкоме также отметили, что женщина успела сообщить о случившемся правоохранителям.

"В результате проведенных следственных действий установлено, что к преступлению причастен 50-летний супруг потерпевшей. Подозреваемый задержан, по ходатайству следствия ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

По версии следствия, 18 ноября во время совместного распития спиртного подозреваемый рукой нанес удары супруге, от которых женщина скончалась в больнице, успев сообщить в правоохранительные органы о совершенном преступлении", — заявили в управлении.

Уточняется, что в настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления. Наказание по статье предусматривает до 15 лет лишения свободы.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Губернатор Хоценко принял решение по руководителям в омском Минздраве
В Омске женщина умерла после побоев от мужа
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта