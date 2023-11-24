В Омске женщина умерла после побоев от мужа

По версии следствия, к нанесению побоев женщине причастен ее 50-летний супруг. В омском Следкоме также отметили, что женщина успела сообщить о случившемся правоохранителям.
"В результате проведенных следственных действий установлено, что к преступлению причастен 50-летний супруг потерпевшей. Подозреваемый задержан, по ходатайству следствия ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
По версии следствия, 18 ноября во время совместного распития спиртного подозреваемый рукой нанес удары супруге, от которых женщина скончалась в больнице, успев сообщить в правоохранительные органы о совершенном преступлении", — заявили в управлении.
Уточняется, что в настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления. Наказание по статье предусматривает до 15 лет лишения свободы.