Главное
Спецоперация на Украине
14:33 (мск), источник: Фонтанка

Подробности страшного ДТП на КАД: мусоровоз въехал в ВАЗ и «Солярис», погибший — 20-летний юноша

На КАД Петербурга мусоровоз въехал в ВАЗ и «Солярис».

ДТП с такси, собравшее пробку на юге КАД минувшей ночью, оказалось смертельным. У развязки с Московским шоссе и Витебским проспектом в легковушки приехал мусоровоз.

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад», 24 ноября около 00:15 поступила информация о ДТП на 64-м километре внутреннего кольца. В результате столкновения трех транспортных средств погиб один человек.

По предварительным данным «Фонтанки», сначала во второй полосе столкнулись ВАЗ-21101 и такси «Хёндэ Солярис». А затем, около 23 часов, в них врезался 42-летний водитель мусоровоза «Хёндэ». На месте скончался водитель «Лады» — 20-летний житель Пушкина.

«Я проезжал, там стояла легковая во втором ряду — одна, сломанная. Предупреждения были на табло, что помеха движению через 1 км, и стрелка. Обратно проезжал — уже полная жесть», — рассказывает Сергей в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» во «ВКонтакте». «Я тоже проезжал мимо неё, “Калина” вроде это была, я даже посигналил ему (ей), подумал сразу, что это самоубийственная идея — ночью там остановиться», — добавляет Артём.

Водитель мусоровоза, по информации «Фонтанки», неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушение требований дорожных знаков и разметки, за проезд на запрещающий сигнал, за управление неисправным автомобилем. К таксисту тоже есть претензии: он гражданин Киргизии, на миграционном учете в России не состоит, предыдущая регистрация закончилась в августе.

Незадолго до этой аварии на 45-м километре внутреннего кольца столкнулись две легковые машины. Никто не пострадал, сообщили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Напомним, на КАД Петербурга в остановившуюся машину, по статистике, врезаются через 5−8 минут. 21 ноября в таком ДТП на 15-м километре внутреннего кольца погиб человек.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 «Головная боль финских таможенников». Адвокат Саркисян объяснил, почему ...
«Работать так, что и за себя, и за того парня». Спикер Заксобрания Бельс...
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
ГИБДД