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16:20 (мск), источник: Живем в Нижнем

Завотделением кардиохирургии задержан в Нижнем Новгороде за наркотики

У него нашли 1,5 грамма запрещенного вещества.

Заведующего отделением клинической больницы им. Королева задержали в Нижнем Новгороде за наркотики. Об этом сообщает телеграм-канале Ni Mash.

По данным источника, 39-летний врач привлек внимание патрульных в метро. В комнате досмотра он попытался сбросить на пол пакет с запрещенным веществом и заявил, что это не его.

Напомним, что нижегородская полиция задержала закладчиков с полкило наркотиков в огнетушителе в конце сентября 2023 года. Мужчинам грозит до 20 лет тюрьмы.

Ранее мы писали, что подростка посадят на два года за попытку сбыта наркотиков в Нижегородской области.

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