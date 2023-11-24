14:14 (мск), источник: АиФ Новосибирск
В Новосибирске водитель «Ниссана» сбил 13-летнюю девочку
ДТП произошло 24 ноября около 10:20 в Дзержинском районе Новосибирска.
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Водитель «Ниссана» сбил подростка в Дзержинском районе Новосибирска. Об этом сообщили в региональном УГИБДД.
24 ноября около 10:20 в Дзержинском районе 34-летний водитель «Ниссана Лаурель» двигался по улице Есенина и в пути следования сбил 13-летнюю девочку, которая переходила дорогу.
В УГИБДД Новосибирской области также подчеркнули, что подросток переходила проезжую часть вне зоны пешеходного перехода.
В результате аварии пострадала девочка 13 лет. Ее с травмами передали медикам.