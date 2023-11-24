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14:55 (мск), источник: Комсомольская правда

Пассажирский автобус вылетел на встречную полосу на Московском шоссе в Самаре

В результате торможения автобус с пассажирами занесло на полосу встречного движения в Самаре 24 ноября.

Источник: Комсомольская правда

В пятницу, 24 ноября 2023 года, в Самаре произошла авария с участием пассажирского автобуса на Московском шоссе у бизнес-центра «Скала Холл». ДТП прокомментировали в городском департаменте транспорта.

— Водитель автобуса ехал по своей полосе в центр города, со скоростью, примерно, 30−40 км/ч. Перед ним начал перестраиваться легковой автомобиль. В результате торможения автобус занесло на полосу встречного движения, — рассказали в ведомстве.

Отмечается, что в ДТП никто не пострадал. По сообщениям горожан в социальных сетях, из-за данного ДТП в сторону города образовалась большая пробка, которая начинается от улицы Мичурина. Ранее во время снегопада «Газель» перевернулась в ходе ДТП на Красноглинском шоссе.

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