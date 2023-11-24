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Спецоперация на Украине
15:46 (мск), источник: Комсомольская правда

В Перми простились с погибшим на СВО военнослужащим Иваном Тупицыным

Военнослужащий Иван Тупицын из микрорайона Вышка-2 погиб в ходе СВО месяц назад.

В Перми простились с военнослужащим, десантником Иваном Тупицыным, погибшим в ходе специальной военной операции еще месяц назад — 22 октября. Прощание с погибшим бойцом состоялось 22 ноября. Об этом сообщила администрация Мотовилихинского района.

Иван Тупицын окончил среднюю школу в деревне Комариха Ильиского района. Позже он жил в пермском микрорайоне Вышка-2. В сентябре этого года заключил контракт и ушел добровольцем на СВО. За мужество, отвагу и самоотверженность при выполнении воинского долга Иван Тупицын награжден Орденом Мужества посмертно.

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