У берегов Крыма уничтожены 12 безэкипажных украинских катеров

«Морской авиацией Черноморского флота в акватории Черного моря уничтожены 12 безэкипажных катеров ВСУ, следовавших в направлении полуострова Крым», — говорится в сообщении.
Кроме того, оперативно-тактическая авиация и ракетные войска за неделю уничтожили радиолокационную станцию украинского зенитного ракетного комплекса С-300 и две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.
22 ноября в западной части акватории Черного моря российские военные обнаружили и уничтожили следовавшие в направлении Крымского полуострова четыре безэкипажных катера ВМС Украины.
17 ноября в юго-западной части Черного моря морская авиация ЧФ уничтожила семь безэкипажных катеров и один быстроходный катер с десантной группой ВСУ. Кроме того, две украинские противокорабельные ракеты «Нептун» уничтожены над Черным морем у берегов Крыма.