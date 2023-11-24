16:04 (мск), источник: РИА Крым

У берегов Крыма уничтожены 12 безэкипажных украинских катеров

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя — РИА Новости Крым. Российские военные летчики в течение недели уничтожили 12 безэкипажных украинских катеров, следовавших в направлении Крыма. Об этом сообщает Минобороны.

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

«Морской авиацией Черноморского флота в акватории Черного моря уничтожены 12 безэкипажных катеров ВСУ, следовавших в направлении полуострова Крым», — говорится в сообщении.

Кроме того, оперативно-тактическая авиация и ракетные войска за неделю уничтожили радиолокационную станцию украинского зенитного ракетного комплекса С-300 и две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.

22 ноября в западной части акватории Черного моря российские военные обнаружили и уничтожили следовавшие в направлении Крымского полуострова четыре безэкипажных катера ВМС Украины.

17 ноября в юго-западной части Черного моря морская авиация ЧФ уничтожила семь безэкипажных катеров и один быстроходный катер с десантной группой ВСУ. Кроме того, две украинские противокорабельные ракеты «Нептун» уничтожены над Черным морем у берегов Крыма.

Во время загрузки произошла ошибка.
Следите за развитием темыВоенная операция на Украине
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Избранный президент Аргентины обратился к Зеленскому с предложением
Европа готовится к ликвидации
Возрастное ограничение 18+
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта