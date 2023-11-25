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09:13 (мск), новости Беларуси, источник: RT на русском

Шесть пассажиров и водитель пострадали в ДТП в Белоруссии

В МЧС Белоруссии сообщили о шести пострадавших пассажирах и водителе туристического автобуса в результате ДТП.

По данным ведомства, автобус следовал рейсом Петербург — Витебск. Произошло столкновение с фурой. В автобусе к тому моменту находились 26 человек.

Пострадавших госпитализировали в Витебск. О том, есть ли среди них российские граждане, пока неизвестно.

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