Детский сад в Актобе закрыли после жалоб на избиение малышей

Скандал, вызвавший резонанс по всему Казахстану, случился на днях — родители обвинили сотрудников частного детсада в Актобе в избиении детей.
Мамы показали журналистам и полицейским фото синяков и ссадин на теле малышей.
А одна из родительниц обнародовала видео, на котором дети в футболках и подгузниках спят прямо на полу. На кадрах один из малышей вовсе лежал среди разбросанных вещей. Кроме того, заглянув в шкаф, актюбинка обнаружила лекарства, одно из которых облепили насекомые.
В итоге родители написали коллективное заявление в полицию, прокуратуру и санврачам.
Полицинские по данному факту уже начали расследование.
Замначальника управления образования Актюбинской области Нургуль Бертлеуова сообщила о том, что в настоящее время сад закрыт.
«70 детей, которые до этого посещали садик по госзаказу, по согласию родителей будут переведены в другие дошкольные учреждения города», — заявила она.