Главное
Спецоперация на Украине
12:32 (мск), новости Казахстана, источник: Nur.kz

Детский сад в Актобе закрыли после жалоб на избиение малышей

Закрылся детский сад в Актобе, где, по словам родителей, избивают малышей. С учреждением был расторгнут договор, а учредитель решил вовсе закрыть его, передает сайт телеканала КТК.

Источник: Nur.kz

Скандал, вызвавший резонанс по всему Казахстану, случился на днях — родители обвинили сотрудников частного детсада в Актобе в избиении детей.

Мамы показали журналистам и полицейским фото синяков и ссадин на теле малышей.

А одна из родительниц обнародовала видео, на котором дети в футболках и подгузниках спят прямо на полу. На кадрах один из малышей вовсе лежал среди разбросанных вещей. Кроме того, заглянув в шкаф, актюбинка обнаружила лекарства, одно из которых облепили насекомые.

В итоге родители написали коллективное заявление в полицию, прокуратуру и санврачам.

Полицинские по данному факту уже начали расследование.

Замначальника управления образования Актюбинской области Нургуль Бертлеуова сообщила о том, что в настоящее время сад закрыт.

«70 детей, которые до этого посещали садик по госзаказу, по согласию родителей будут переведены в другие дошкольные учреждения города», — заявила она.

Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта